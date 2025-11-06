Мировые цены на говядину выросли до максимума с 1960 года

Стоимость килограмма говядины в мире впервые преодолела отметку семь долларов. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что виной тому — проблемы у крупнейших производителей. Подчеркивается, что говядина продолжает дорожать уже пятый месяц подряд.
К концу первого месяца осени килограмм говядины на глобальном рынке подорожал до абсолютного исторического максимума и достиг 6,9 доллара.
Осенью 2024 года большинство штатов столкнулись с затяжной засухой. Аномальная погода сохранялась в 48 субъектах США даже в конце октября, когда в большинстве регионов страны температура традиционно идет на спад.