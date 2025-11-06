Монеточка решила обжаловать заключение под стражу

Певица Монеточка решила обжаловать заочное заключение под стражу

Певица Елизавета Гырдымова, известная под псевдонимом Монеточка (признана Минюстом РФ иностранным агентом), решила обжаловать заочное заключение под стражу. Об этом сообщает ТАСС.

«Зарегистрирована апелляционная жалоба на решение Басманного суда Москвы. Назначено судебное заседание на 12 ноября 2025 года», — говорится в судебных документах.

Ранее стало известно, что по решению суда Гырдымовой заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Когда певица окажется в российской юрисдикции, ее отправят в СИЗО. Россиянке заочно предъявили обвинение по статье об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.