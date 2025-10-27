Силовые структуры
11:37, 27 октября 2025Силовые структуры

Суд решил арестовать российскую певицу-иноагента Монеточку

В Москве суд заочно арестовал певицу Монеточку
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Москве суд принял решение по ходатайству прокуратуры об аресте Елизаветы Гырдымовой, известной как певица Монеточка (признана Минюстом РФ иностранным агентом). Об этом в своем Telegram-канале сообщает столичная прокуратура.

По решению суда Гырдымовой заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Когда певица окажется в российской юрисдикции, ее отправят в СИЗО. Россиянке заочно предъявили обвинение по статье об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.

Как установил суд, дважды в течение года ее привлекали к административной ответственности за распространение в одной из социальных сетей материалов без указания на то, что они созданы и (или) распространены физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

В сентябре певице Монеточке, которая в 2022 году переехала с супругом в Литву, запретили въезд в Сербию, Турцию и ОАЭ за антироссийские высказывания.

