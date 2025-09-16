Культура
Монеточке запретили въезд в ОАЭ и Сербию

Монеточке запретили въезд в Сербию, Турцию и ОАЭ за антироссийские высказывания
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певице Монеточке (настоящее имя — Елизавета Гырдымова; внесена Минюстом в реестр иноагентов), которая в 2022 году переехала с супругом в Литву, запретили въезд в Сербию, Турцию и ОАЭ за антироссийские высказывания. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Отмечается, что запрет на въезд затронул и другие страны, с которыми есть соглашение о безвизовом режиме с Россией. Теперь география перемещений Монеточки ограничивается Шенгенской зоной, подчеркивает Mash.

Ранее сообщалось, что Монеточка решила прекратить предпринимательскую деятельность в России. Бизнес артистки был связан с деятельностью в области искусств — оформлением концертов и контрактов.

