Монеточке запретили въезд в ОАЭ и Сербию

Монеточке запретили въезд в Сербию, Турцию и ОАЭ за антироссийские высказывания

Певице Монеточке (настоящее имя — Елизавета Гырдымова; внесена Минюстом в реестр иноагентов), которая в 2022 году переехала с супругом в Литву, запретили въезд в Сербию, Турцию и ОАЭ за антироссийские высказывания. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Отмечается, что запрет на въезд затронул и другие страны, с которыми есть соглашение о безвизовом режиме с Россией. Теперь география перемещений Монеточки ограничивается Шенгенской зоной, подчеркивает Mash.

Ранее сообщалось, что Монеточка решила прекратить предпринимательскую деятельность в России. Бизнес артистки был связан с деятельностью в области искусств — оформлением концертов и контрактов.