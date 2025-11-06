Москвичи хотели отравить тараканов и устроили взрыв в квартире

«360»: В московской квартире взорвался баллон с отравой для тараканов

В Москве жильцы многоквартирного дома хотели отравить тараканов и устроили взрыв в квартире. Об этом сообщает телеканал «360.ru» в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел на юге столицы. «Разгерметизация аэрозольного баллончика для борьбы с насекомыми в Орехово-Борисово, на улице Тамбовской, на десятом этаже», — уточнил знакомый с ситуацией источник.

По предварительным данным, никто из жильцов не пострадал.

Ранее жители Ростова-на-Дону неправильно сделали ремонт и подорвали свою квартиру. Инцидент произошел в жилом комплексе «Левобережье» на улице Бориса Слюсаря, 23. Взорвался газ в одной из квартир на 11-м этаже. По словам очевидцев, после хлопка выбило все стекла в комнатах.

Причиной стала незаконная перепланировка — владельцы жилья самовольно изменили проектную систему газового оборудования, рассказали в управляющей компании. Коммунальная авария обошлась без жертв.