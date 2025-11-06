Силовые структуры
07:30, 6 ноября 2025

Мужчина заколол юного россиянина в баре после ссоры с возлюбленной

Под Красноярском задержан мужчина, заколовший 17-летнего юношу в баре Wood Bar
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Под Красноярском задержан 35-летний мужчина, заколовший 17-летнего подростка в баре после ссоры с возлюбленной. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По данным Telegram-канал Kras Mash, Директор заведения рассказал, что фигурант пришел пьяным в бар и поссорился с девушкой, за что был выгнан. Спустя некоторое время он вернулся с кухонным ножом. К этому моменту бар уже был закрыт и мужчина начал драться с юношей на улице. Во время потасовки он заколол подростка ножом.

По данным следствия, трагедия произошла утром 4 ноября в баре Wood Bar, расположенном в Шарыпово. Пострадавшего пытались спасти, но не смогли.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Он арестован.

Ранее сообщалось, что в Пикалево Ленинградской области на улице бывший повар популярного кафе набросился с ножом на коллегу и нанес множественные ранения.

