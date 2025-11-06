МВД раскрыло причину закрытия процесса по делу о теракте против генерала Кириллова

МВД России раскрыло причину закрытия судебного процесса по делу о теракте в отношении российского генерала Игоря Кириллова — начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агенства, МВД предупредило об угрозе для участников суда по делу о подрыве генерала.
Ранее, в поступившем во Второй западный окружной военный суд из МВД России письме, сообщалось, что агенты СБУ планировали посещать процесс по делу о теракте в отношении российского генерала Кириллова для того, чтобы подготавливать новые теракты.