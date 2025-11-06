Силовые структуры
МВД раскрыло причину закрытия процесса по делу о теракте против генерала Кириллова

МВД рассказало об угрозах участникам суда по делу об убийстве генерала Кириллова
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

МВД России раскрыло причину закрытия судебного процесса по делу о теракте в отношении российского генерала Игоря Кириллова — начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агенства, МВД предупредило об угрозе для участников суда по делу о подрыве генерала.

Ранее, в поступившем во Второй западный окружной военный суд из МВД России письме, сообщалось, что агенты СБУ планировали посещать процесс по делу о теракте в отношении российского генерала Кириллова для того, чтобы подготавливать новые теракты.

