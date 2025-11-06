Раскрыты планы агентов СБУ посещать процесс по делу о теракте против генерала Кириллова

Агенты СБУ планировали посещать процесс по делу об убийстве генерала Кириллова

Агенты СБУ планировали посещать процесс по делу о теракте в отношении российского генерала Игоря Кириллова — начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо, поступившее во Второй западный окружной военный суд из МВД России.

По данным агентства, в документе сказано, что несогласные с проведением специальной военной операции лица, при поддержке СБУ, планировали посещать судебные заседания для того, чтобы подготавливать новые теракты. Кроме того, они хотели присутствовать в суде для того, чтобы полученные данные о ходе разбирательства в дальнейшем представить в негативном ключе на подконтрольных интернет-ресурсах. «А также с целью получения информации об объеме установленных по делу обстоятельств для дальнейшей передачи сведений СБУ для использования в подготовке новых террористических актов», — указано в материале.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в теракте против генерала Игоря Кириллова Ахмаджон Курбонов (внесен в перечень террористов и экстремистов) признал вину.