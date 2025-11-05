Фигурант дела о теракте против генерала Кириллова признал вину

Обвиняемый в убийстве генерала Кириллова признал вину

Обвиняемый в теракте в отношении российского генерала Игоря Кириллова — начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Ахмаджон Курбонов (внесен в перечень террористов и экстремистов) признал вину. Об этом сообщает ТАСС.

Курбонов полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Генерала Кириллова и его помощника не стало рано утром 17 декабря 2024 года. Бомбу активировали в тот момент, когда они вышли из подъезда на Рязанском проспекте к служебному автомобилю.