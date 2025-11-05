Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:05, 5 ноября 2025Силовые структуры

Фигурант дела о теракте против генерала Кириллова признал вину

Обвиняемый в убийстве генерала Кириллова признал вину
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Обвиняемый в теракте в отношении российского генерала Игоря Кириллова — начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Ахмаджон Курбонов (внесен в перечень террористов и экстремистов) признал вину. Об этом сообщает ТАСС.

Курбонов полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Генерала Кириллова и его помощника не стало рано утром 17 декабря 2024 года. Бомбу активировали в тот момент, когда они вышли из подъезда на Рязанском проспекте к служебному автомобилю.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Стали свидетелями чего-то фантастического». В Китае заявили об удививших Запад действиях Путина

    В Минобороны Украины заявили о резком росте ударов ВС России управляемыми авиабомбами

    Заморозки пришли в Москву

    Маркетплейсы в России пересмотрели правила для продавцов

    На Украине заявили о возможном прекращении работы железной дороги

    Производители молочки в России посетовали на падение потребления

    Собчак сочла комплимент от ретушера ее фото в бикини лучшим подарком на 44-летие

    Самолет врезался в уличный фонарь в России

    Развеян миф о риске воспаления сердца и сосудов

    Удар по ВСУ в Волчанске попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости