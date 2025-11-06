Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
08:24, 6 ноября 2025Интернет и СМИ

На YouTube появилась незакрываемая реклама на полэкрана

На видеохостинге YouTube появилась незакрываемая реклама на полэкрана
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Azamat E / Unsplash

На видеохостинге YouTube появилась незакрываемая реклама на полэкрана. Об этом сообщает издание 3DNews.

Как сообщают пользователи социальных сетей, из мобильных приложений платформы исчезла кнопка закрытия рекламной панели, которая появляется при просмотре видеороликов в горизонтальном формате.

Ранее YouTube запустил программу Second Chance («Второй шанс»), которая позволит авторам, потерявшим доступ к своим каналам, подать заявку на восстановление спустя год после блокировки.

До этого стало известно, что видеохостингу придется выплатить 24,5 миллиона долларов за то, что платформа заблокировала аккаунт президента США Дональда Трампа, когда в 2021 году группа его сторонников штурмовала здание Капитолия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны раскрыло подробности ночных ударов ВСУ по России

    Мирный план Трампа назвали дырявым

    Неопытной девушке дали советы по техникам мужской мастурбации

    В Минобороны раскрыли подробности о сдавшихся в плен бойцах ВСУ в Красноармейске

    Москвичей предупредили о резком похолодании

    Автобус с фанатами «Барселоны» сгорел перед матчем Лиги чемпионов

    Назван самый популярный у россиян вид вкладов

    На YouTube появилась незакрываемая реклама на полэкрана

    Россиян предупредили о мошенничестве с арендой жилья на Новый год

    Великобритания заявила о готовности коалиции желающих по Украине к миру

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости