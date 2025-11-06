На YouTube появилась незакрываемая реклама на полэкрана

На видеохостинге YouTube появилась незакрываемая реклама на полэкрана. Об этом сообщает издание 3DNews.

Как сообщают пользователи социальных сетей, из мобильных приложений платформы исчезла кнопка закрытия рекламной панели, которая появляется при просмотре видеороликов в горизонтальном формате.

Ранее YouTube запустил программу Second Chance («Второй шанс»), которая позволит авторам, потерявшим доступ к своим каналам, подать заявку на восстановление спустя год после блокировки.

До этого стало известно, что видеохостингу придется выплатить 24,5 миллиона долларов за то, что платформа заблокировала аккаунт президента США Дональда Трампа, когда в 2021 году группа его сторонников штурмовала здание Капитолия.