10:35, 6 ноября 2025Экономика

На Землю обрушится сильнейшая за год магнитная буря

Сильнейшая за год магнитная буря обрушится на Землю 7 ноября
Александра Качан (Редактор)

Фото: David Swanson / Reuters

В пятницу, 7 ноября, на Землю обрушится сильнейшая за 2025 год и одна из самых сильных за последние несколько лет магнитная буря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Ученые отметили, что модель движения плазмы очень напоминает то, что предшествовало 11 и 12 мая 2024 года магнитной буре высшего уровня G5. Тогда к планете одновременно пришло несколько выбросов, объединившихся по пути в одну структуру рекордных размеров.

Прогноз без учета выброса плазмы в ночь на 6 ноября предполагает, что грядущей буре можно будет присвоить уровень G3-G4, однако специалисты считают, что при пересчете в течение дня диапазон с большой вероятностью может переместиться в уровень G4-G5.

Ранее на Солнце зафиксировали вспышку высшего балла Х. Настолько мощное явление в последний раз наблюдалось почти пять месяцев назад.

