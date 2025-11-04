Наука и техника
22:15, 4 ноября 2025Наука и техника

На Солнце произошла вспышка высшего балла

На Солнце 4 ноября произошла вспышка высшего балла Х
Марина Совина
Фото: NASA / Reuters

На Солнце произошла вспышка высшего балла Х. Об этом во вторник, 4 ноября, заявила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) в Telegram.

Вспышку начали фиксировать в 20:15 по московскому времени. Она продолжалась до 20:51 по московскому времени.

Руководитель лаборатории Сергей Богачев сообщил РИА Новости, что последний раз вспышка подобной мощности наблюдалась почти пять месяцев назад. Он указал, что вспышка достигла своего максимума в 20:34 (балл Х1.8).

Ранее вспышку на Солнце предпоследнего класса мощности — М3.5 — зарегистрировали 4 ноября. Солнечные вспышки делят на классы по достигнутому пику интенсивности рентгеновского излучения. Существует пять классов: А, В, С, М и Х. Индекс уточняет значение интенсивности вспышки.

Свежая Россия
