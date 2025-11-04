На Солнце зафиксировали вспышку предпоследнего класса мощности

Институт прикладной геофизики: На Солнце зафиксировали вспышку класса М3.5

Вспышку на Солнце предпоследнего класса мощности — М3.5 — зарегистрировали 4 ноября. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики, передает ТАСС.

«4 ноября в 04:48 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4274 (N22E72) зафиксирована вспышка класса M3.5 продолжительностью 25 минут», — говорится в сообщении.

Солнечные вспышки делят на классы по достигнутому пику интенсивности рентгеновского излучения. Существует пять классов: А, В, С, М и Х. Индекс уточняет значение интенсивности вспышки.

Ранее в ноябре в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук сообщили, что на Солнце после двухнедельного перерыва возобновились сильные вспышки. В воскресенье, 2 ноября, зафиксировали вспышку уровня M1.0.