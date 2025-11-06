УФНС Москвы начало проверять скрытые доходы неработающих граждан

Налоговая в Москве начала проверять скрытые доходы неработающих граждан, об этом сообщила глава столичного управления ФНС Марина Третьякова.

Она уточнила, что в 2025 году были инициированы мероприятия в отношении трудоспособных неработающих жителей Москвы, которые не отражают свои доходы для налогообложения.

Учитывая актуальность и социальную значимость проблемы нелегальных трудовых отношений, создаваемые ею риски в сфере рынка труда и возможные потери доходов бюджета, вопрос проведения мероприятий в отношении "неработающих" граждан будет находится на постоянном контроле», — подчеркнула Третьякова.

Ранее депутат Госдумы, глава Союза налогоплательщиков Артем Кирьянов заявил, что ФНС без труда сможет выяснить скрытые доходы граждан. Он объяснил, что россиянам, у которых налоговая обнаружит скрытые доходы, придется подтверждать их источники, давать пояснения и «о чем-то рассказывать».