Экономика
13:53, 6 ноября 2025Экономика

Россиянам придется объясняться за скрытые доходы

Депутат Кирьянов: Налоговики без труда выявят скрытые доходы россиян
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Федеральная налоговая служба (ФНС) России без труда сможет выяснить скрытые доходы граждан. Об этом заявил депутат Госдумы, глава Союза налогоплательщиков Артем Кирьянов, его процитировала НСН.

Он объяснил, что налоговики располагают достаточным набором инструментов для того, чтобы вести такую работу. В частности, ФНС доступны данные о недвижимости, банковских счетах и депозитах, поэтому если россиянин официально зарабатывает 30 тысяч рублей в месяц, но при этом держит в банке 30 миллионов рублей, это вызывает вопросы.

«У нас есть люди, которые либо не показывают вообще доходы, либо показывают минимальные доходы, а при этом еще умудряются просить социальную поддержку», — посетовал в связи с этим Кирьянов.

Он также объяснил, что россиянам, у которых налоговая обнаружит скрытые доходы, придется подтверждать их источники, давать пояснения и «о чем-то рассказывать».

В начале июня прошлого года Банк России сообщал, что у россиян стало меньше не учитывамых официально доходов. По словам руководителя Центра Россия — ОЭСР Президентской академии Антонины Левашенко, доля скрытых доходов снижается, так как с развитием финансовых технологий и эффективного цифрового налогового администрирования стало сложнее платить работникам зарплаты в конверте.

