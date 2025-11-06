Экономика
08:28, 6 ноября 2025

Назван самый популярный у россиян вид вкладов

Аналитик Замалеева: Краткосрочные вклады — самые востребованные у россиян
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В настоящее время самым популярным видом вкладов у россиян являются краткосрочные. Об этом заявила аналитик финансового маркетплейса «Банки.ру» Гаянэ Замалеева. Ее слова приводит «Прайм».

На долю вкладов сроком до полугода сейчас приходится свыше 70 процентов совокупного в стране спроса, отметила эксперт. Лидирующую позицию занимают трехмесячные депозиты. В октябре их доля достигла максимума в 2025 году и составила 33,2 процента. Месячные вклады также сохраняют востребованность у граждан. Доля последних во втором месяце осени оказалась на уровне в 12,4 процента, уточнила Замалеева.

В то же время спрос на более длинные вклады в России падает, добавила эксперт. Так, доля годовых депозитов в октябре сократилась до 22,6 процента. Максимальный спрос на этот вид вкладов фиксировался на внутреннем финансовом рынке в третьем квартале. Вклады сроком более года, в свою очередь, остаются «нишевым» инструментом. На их долю приходится порядка 7 процентов от совокупного спроса, констатировала Замалеева.

Банковские вклады еще долго будут сохранять свою привлекательность на российском финансовом рынке, утверждал ранее старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин. Ставки по ним продолжат находиться на высоком уровне до тех пор, пока ключевая ставка Центробанка (ЦБ) не опустится ниже 10 процентов годовых. В следующем году, отмечал зампред регулятора Алексей Заботкин, подобного расклада ожидать не стоит.

