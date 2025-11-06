Невменяемый юноша с друзьями изнасиловал российскую школьницу

В Пермском крае троих юношей осудили за изнасилование 16-летней школьницы

В Пермском крае суд вынес приговор молодым людям, изнасиловавшим 16-летнюю девушку. Об этом сообщает aif.ru.

По данным издания, в Октябрьском округе трое юношей изнасиловали знакомую школьницу и, предположительно, сняли это на видео.

Самого старшего из насильников отправили на принудительное лечение после психолого-психиатрической экспертизы. Он совершил преступление в состоянии невменяемости. Двое его соучастников получили 8 и 8,5 года колонии строгого режима.

