13:22, 1 ноября 2025Силовые структуры

Россиянин изнасиловал и ограбил несовершеннолетнюю девочку возле дома

В Москве осудили мужчину за надругательство над девочкой возле дома
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: HTWE / Shutterstock / Fotodom  

В Москве осудили мужчину, надругавшегося над девочкой возле дома. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Фигурант признан виновным по статьям 131 («Изнасилование»), 132 («Насильственные действия сексуального характера») и 161 («Грабеж») УК РФ.

Как установил суд, 21 июля 2024 года 28-летний мужчина на Загорьевском проезде недалеко от жилого дома, угрожая расправой, совершил изнасилование 14-летней девочки. После чего похитил ее имущество и скрылся. Пострадавшая рассказала о случившемся родителям, которые сразу обратились в правоохранительные органы. Следователи собрали достаточную доказательную базу, которая полностью изобличила его в преступлении.

Суд приговорил его 12 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что россиянин несколько лет насиловал несовершеннолетнюю падчерицу.

