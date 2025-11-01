Россиянин изнасиловал и ограбил несовершеннолетнюю девочку возле дома

В Москве осудили мужчину за надругательство над девочкой возле дома

В Москве осудили мужчину, надругавшегося над девочкой возле дома. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Фигурант признан виновным по статьям 131 («Изнасилование»), 132 («Насильственные действия сексуального характера») и 161 («Грабеж») УК РФ.

Как установил суд, 21 июля 2024 года 28-летний мужчина на Загорьевском проезде недалеко от жилого дома, угрожая расправой, совершил изнасилование 14-летней девочки. После чего похитил ее имущество и скрылся. Пострадавшая рассказала о случившемся родителям, которые сразу обратились в правоохранительные органы. Следователи собрали достаточную доказательную базу, которая полностью изобличила его в преступлении.

Суд приговорил его 12 годам колонии строгого режима.

