Россиянин несколько лет насиловал несовершеннолетнюю падчерицу

В Подмосковье осудили мужчину, несколько лет насиловавшего падчерицу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета России по региону.

Он признан виновным по статьям 132 («Насильственные действия сексуального характера»), 131 («Изнасилование»), 134 («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста») и 135 («Развратные действия») УК РФ.

По данным следствия, в период с января 2020-го по май 2024 года 34-летний мужчина регулярно совершал насильственные действия в отношении падчерицы.

В ходе расследования были проведены допросы и получены результаты судебных экспертиз, которые легли в основу обвинения.

Суд приговорил его к 12,5 года колонии строгого режима.

