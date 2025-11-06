Новую форму российских стюардесс назвали траурной и уродливой

Новая форма стюардесс российской авиакомпании S7 вызвала споры в сети. Бортпроводница опубликовала ролик в темном костюме на своей странице @ane_band в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На видео девушка надела платье черного цвета с яркими зелеными вставками, а затем сменила его на кофту и брюки, а также юбку ниже колена с аналогичным дизайном. В комментариях многие юзеры восхитились новой формой и назвали ее футуристичной и красивой. Также они отметили, что такая одежда должна быть более удобной для членов экипажа, чем прежние костюмы.

Однако были и те, кто посчитал форму траурной и уродливой. Пользователи пожаловались, что во время чрезвычайной ситуации пассажирам трудно будет разглядеть в толпе стюардессу, которая одета в темный костюм. «Штаны сидят ужасно», «Честно, некрасиво», «Была красивая форма, сделали какое-то уродство», «Старая форма отдает нафталином и сильно старит, а новая шикарна!» — отметили юзеры.

Ранее сообщалось, что российская авиакомпания S7 разрешила бортпроводницам носить кроссовки на борту. Последний раз дресс-код для сотрудников меняли в 2013 году.