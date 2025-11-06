Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:36, 6 ноября 2025Силовые структуры

Обвиняемый в изнасиловании погорел в суде на знании русского языка

В Уфе прокурор уличил мигранта, обвиняемого в изнасиловании, в незнании русского
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Прокурор уличил обвиняемого в изнасиловании мигранта в Уфе в незнании русского языка. Об этом сообщает Ura.Ru.

Мужчина получил временный вид на жительство после того, как сдал экзамен по русскому языку в Уфимском университете науки и технологий. Однако, когда в отношении мигранта возбудили уголовное дело, выяснилось, что он почти не понимает язык — ему требовалась помощь переводчика.

В результате суд признал сертификат о знании русского языка недействительным.

Ранее сообщалось, что СК предъявил обвинение 20 участникам массовой драки в ЖК «Прокшино» в Москве.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    НАТО призывает Украину к крупной диверсии с жертвами, заявила российская разведка. Какой план предложил Запад?

    Российский военкор словами «не ждем, а готовимся» ответил на вопрос о сроках окончания СВО

    Родители московского байкера оценили приговор

    Украина второй раз за день атаковала Башкирию

    На Украине сравнили два города Донбасса с крепостями из Властелина Колец

    Пассажир привез из Стамбула изделия из питона и крокодила и попался таможенникам в Казани

    Появились фото актрисы Нелли Уваровой с седыми волосами

    Обвиняемый в изнасиловании погорел в суде на знании русского языка

    Один из самых влиятельных политиков в США завершит свою карьеру

    Россиянка обвинила медиков санатория в смерти двухлетней дочери от инфаркта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости