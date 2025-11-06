Обвиняемый в изнасиловании погорел в суде на знании русского языка

Прокурор уличил обвиняемого в изнасиловании мигранта в Уфе в незнании русского языка. Об этом сообщает Ura.Ru.
Мужчина получил временный вид на жительство после того, как сдал экзамен по русскому языку в Уфимском университете науки и технологий. Однако, когда в отношении мигранта возбудили уголовное дело, выяснилось, что он почти не понимает язык — ему требовалась помощь переводчика.
В результате суд признал сертификат о знании русского языка недействительным.
