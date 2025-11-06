Забота о себе
19:27, 6 ноября 2025Забота о себе

Опровергнут популярный миф об унесшем жизнь актера Попова раке

Онколог Ивашков: У 70 процентов людей с раком мозга не болит голова
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Онколог Владимир Ивашков опроверг популярный миф о раке головного мозга, который несколько дней назад унес жизнь актера Романа Попова. Об этом заболевании он высказался на своем YouTube-канале.

По словам Ивашкова, многие считают, что при раке мозга у человека обязательно появляется головная боль в качестве одного из главных симптомов. «У 70 процентов людей с опухолями мозга на ранней стадии голова вообще не болит», — заявил он.

Как пояснил врач, новообразование увеличивается очень медленно, поэтому мозг успевает адаптироваться к изменениям. Головная боль может появиться только в том случае, если опухоль уже стала большой, из-за чего повышается внутричерепное давление, заключил Ивашков.

Ранее онколог Басир Бамматов рассказал о неочевидных симптомах рака желудка. Так, он призвал обратить внимание на охриплость и кашель.

Свежая Россия
