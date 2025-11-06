Интернет и СМИ
Телеведущий рассказал о разрушившей его жизнь порнозависимости

Британский телеведущий Одуба заявил, что порнозависимость разрушила его жизнь
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: independent.co.uk

Британский теле- и радиоведущий Оре Одуба заявил, что зависимость от порнографии разрушила его жизнь. Об этом он рассказал в эфире подкаста «Нам нужно поговорить» (We Need To Talk), передает The Independent.

По словам ведущего, он пристрастился к просмотру откровенного контента еще в детстве. «Моя зависимость началась в девять лет, когда я познакомился с порнографией. (...) Это преследовало меня, разрушало мою жизнь изнутри», — признался Одуба и добавил, что тщательно скрывал свое болезненное влечение от родных и друзей, потому что испытывал стыд.

Ведущий отметил, что полтора года назад наконец смог избавиться от зависимости. Как объяснил Одуба, он решил рассказать о своей проблеме, чтобы защитить несовершеннолетних от откровенного контента. «Я считаю, что это [порнозависимость] одна из самых серьезных проблем, с которыми мы сталкиваемся в обществе», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что бывшая репортерша и телеведущая Бет Макдонаф, уволенная с американского телевидения из-за алкоголизма, вылечилась и написала об этом книгу. В частности, она рассказала, что многие ее родные злоупотребляли спиртным, а ее сестры не стало из-за отравления алкоголем.

Оре Одуба прославился в Великобритании как ведущий развлекательных шоу на канале «Би-би-си». Он также является победителем 14-го сезона проекта «Танцы со звездами» (Strictly Come Dancing).

    Все новости