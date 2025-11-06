Россия
Отсутствие Лаврова на оперативном заседании Совбеза России объяснили

«Коммерсант»: Лавров согласованно отсутствовал на оперативном заседании Совбеза
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Оперативное заседание Совета безопасности России, которое провел президент РФ Владимир Путин, прошло без главы Министерства иностранных дел (МИД) страны Сергея Лаврова. Его отсутствие на совещании объяснили источники «Коммерсанта», знакомые с ситуацией.

Согласно их данным, министр Лавров «согласованно отсутствовал».

5 ноября на совещании Совбеза был поднят ядерный вопрос. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов предложил в связи с действиями Вашингтона незамедлительно начать подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям. Путин поручил проработать этот вопрос.

