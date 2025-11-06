Отсутствие Лаврова на оперативном заседании Совбеза России объяснили

Оперативное заседание Совета безопасности России, которое провел президент РФ Владимир Путин, прошло без главы Министерства иностранных дел (МИД) страны Сергея Лаврова. Его отсутствие на совещании объяснили источники «Коммерсанта», знакомые с ситуацией.
Согласно их данным, министр Лавров «согласованно отсутствовал».
5 ноября на совещании Совбеза был поднят ядерный вопрос. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов предложил в связи с действиями Вашингтона незамедлительно начать подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям. Путин поручил проработать этот вопрос.