Забота о себе
11:31, 6 ноября 2025Забота о себе

Пережившая шесть рецидивов сепсиса женщина назвала главный симптом этого состояния

Metro: 37-летняя британка назвала чувство обреченности первым симптомом сепсиса
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: wutzkohphoto / Shutterstock / Fotodom

Британка по имени Амани, пережившая шесть сепсисов, назвала главный симптом этого смертельно опасного состояния. Историю 37-летней женщины опубликовало издание Metro.

По словам Амани, впервые она столкнулась с сепсисом в 2020 году. «Я подумала, что каким-то образом потянула мышцу, но при этом чувствовала себя будто в бреду и необычно болезненно», — вспоминает она. Этот и все последующие случаи сепсиса были вызваны инфекцией мочевыводящих путей. Женщина призналась, что с каждым новым диагнозом ей становилось все страшнее. Чувство обреченности она объяснила тем, что понимала, насколько тяжелым может быть это заболевание и насколько оно опасно.

Я помню, как чувствовала, что вот–вот произойдет что–то действительно плохое — надвигающееся чувство обреченности, — которое, как я позже узнала, на самом деле было симптомом сепсиса и с тех пор проявлялось каждый раз, когда у меня случался сепсис

Амани

Каждый рецидив заболевания у Амани сопровождался и другими симптомами, такими как повышение или понижение температуры, рвота и сильная тошнота, спутанность сознания и ощущение бреда, ощущение надвигающейся гибели, озноб и дрожь, общее недомогание, неконтролируемая дрожь, одышка или учащенное дыхание и сердцебиение, усталость, чрезмерная сонливость. Кроме того, из-за развившегося постсепсисного синдрома у нее постоянно возникают физические, психические, когнитивные и эмоциональные проблемы.

Ранее британская серфингистка по имени Скай рассказала, что проигнорировала невыносимую боль в суставах и едва не погибла. Когда женщине стало хуже, выяснилось, что у нее был сепсис, распространившийся на весь организм.

    Все новости