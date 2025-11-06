Создатель ChatGPT попросил защиты от дефолта у правительства США

Barrons: OpenAI попросил власти США дать гарантии по кредитам на $1 триллион

Разработчик чат-бота ChatGPT, одна из ключевых связанных с индустрией искусственного интеллекта (ИИ) компаний OpenAI обратилась к правительству США с просьбой предоставить ей государственные гарантии по кредитам на сумму триллион долларов, что позволит нарастить инвестиции. Об этом сообщает американский финансовый журнал Barrons.

Как отмечает издание, такая просьба необычна для технологических компаний из Кремниевой долины, но в теории это позволит OpenAI получить доступ к дешевым кредитным деньгам, перенеся все риски по дефолту на государственный бюджет.

Финансовый директор компании Сара Фрайер объяснила, что обращение за поддержкой государства для привлечения заемных денег связано с необходимостью как можно быстрее развивать ИИ-инфраструктуру. При помощи гарантий, потенциальный круг инвесторов мог бы значительно расшириться, так как сейчас актив воспринимают как высокорисковый.

При этом в материале говорится, что просьба поступила на фоне резкого роста расходов, которые уже вызвали вопросы по поводу окупаемости.

В этом году OpenAI, как полагают эксперты, заключила инфраструктурные сделки совокупной стоимостью около триллиона долларов. В том числе речь идет о партнерстве с Oracle стоимостью 300 миллиардов долларов и проекте Stargate на 500 миллиардов. При этом размер ожидаемой выручки компании в этом году не превышает десятков миллиардов долларов.

Несмотря на скромные финансовые результаты, OpenAI в октябре получила статус самой дорогой частной компании в мире с оценкой в 500 миллиардов долларов.

Ранее стало известно, что компания Scion Asset Management американского финансиста Майкла Бьюрри, известного своим предсказанием ипотечного кризиса в США в 2007 году, сделала ставку на обвал технологических компаний США, в первую очередь Nvidia и Palantir Technologies.

Судя по комментариям в соцсетях, инвестор считает, что на рынке сформировался пузырь, связанный с ИИ, который может привести к краху многих компаний. В случае предоставления госгарантий OpenAI сможет получить государственную защиту на случай кризиса, что в период прошлых кризисов спасало крупные банки.