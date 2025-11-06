Появились фото актрисы Нелли Уваровой с седыми волосами с театрального фестиваля

Появились фото российской актрисы Нелли Уваровой с новой внешностью с театрального фестиваля. Соответствующий материал приводит Starhit.

45-летняя звезда сериала «Не родись красивой» стала участницей XXIX Международного фестиваля театральных искусств имени Достоевского. Она предстала на сцене в рамках демонстрации эскиза спектакля «Три».

Звезду запечатлели с седыми волосами в сером макси-платье и вязаной шали. Также она подчеркнула ресницы черной тушью.

