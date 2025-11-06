Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:37, 6 ноября 2025Ценности

Появились фото актрисы Нелли Уваровой с седыми волосами

Появились фото актрисы Нелли Уваровой с седыми волосами с театрального фестиваля
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Появились фото российской актрисы Нелли Уваровой с новой внешностью с театрального фестиваля. Соответствующий материал приводит Starhit.

45-летняя звезда сериала «Не родись красивой» стала участницей XXIX Международного фестиваля театральных искусств имени Достоевского. Она предстала на сцене в рамках демонстрации эскиза спектакля «Три».

Звезду запечатлели с седыми волосами в сером макси-платье и вязаной шали. Также она подчеркнула ресницы черной тушью.

В июле российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала фото с сединой и восхитила подписчиков.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    НАТО призывает Украину к крупной диверсии с жертвами, заявила российская разведка. Какой план предложил Запад?

    На Солнце зафиксировали мощную вспышку

    Экономику еврозоны назвали токсичной

    Российский военкор словами «не ждем, а готовимся» ответил на вопрос о сроках окончания СВО

    Родители московского байкера оценили приговор

    Украина второй раз за день атаковала Башкирию

    На Украине сравнили два города Донбасса с крепостями из Властелина Колец

    Пассажир привез из Стамбула изделия из питона и крокодила и попался таможенникам в Казани

    Появились фото актрисы Нелли Уваровой с седыми волосами

    Обвиняемый в изнасиловании погорел в суде на знании русского языка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости