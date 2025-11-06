Экономика
20:47, 6 ноября 2025Экономика

Правительство утвердило поправки к проекту бюджета России

Правительство утвердило поправки ко второму чтению проекта федерального бюджета
Дмитрий Воронин

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Правительство одобрило поправки к проекту федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Как уточнили в Минфине, было подготовлено 590 поправок, которыми планируется перераспределить более семи триллионов рублей.

Значительная часть корректировок направлена на обеспечение обороны и безопасности страны, в том числе на обеспечение потребностей СВО, отметил глава ведомства Антон Силуанов. Также, по его словам, планируется дополнительно направить 75,5 миллиарда рублей в том числе на развитие и приведение в нормативное состояние региональных 700 километров автомобильных дорог, еще 44,6 миллиарда — на создание спутников связи и вещания государственной орбитальной группировки гражданского назначения на геостационарной орбите.

Дополнительные ресурсы в виде почти 35 миллиардов рублей поправками предусмотрены на социально-экономическое развитие Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, а более 15 миллиардов планируется выделить фонду «Круг добра» на лечение детей, больных орфанными заболеваниями, и обеспечение их необходимыми лекарствами.

Ко второму чтению в парламенте кабмин доработал и законопроект по реализации основных направлений налоговой политики. В частности, как стало известно на заседании кабмина, власти инициировали увеличение срока снижения до 10 миллионов рублей порога выручки для уплаты НДС по упрощенной системе налогообложения для малого и среднего бизнеса. Теперь до указанного уровня порог собираются довести в 2028 году.

Также решено сохранить освобождение от НДС при реализации прав на российское программное обеспечение, а также дать регионам право устанавливать инвестиционный налоговый вычет по расходам, определяемым ими по своему усмотрению.

Сам НДС, как сообщалось ранее, Минфин предложил повысить с 20 до 22 процентов с сохранением льготного уровня в 10 процентов для всех социально значимых товаров.

