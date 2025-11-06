Экономика
18:21, 6 ноября 2025Экономика

За нарушения после снижения порога уплаты НДС по «упрощенке» задумали наказывать не сразу

Для наказания за нарушения при уплате НДС по «упрощенке» предусмотрят мораторий
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Инициированное властями увеличение относительно изначально запланированного срока снижения порога выручки для уплаты НДС по упрощенной системе налогообложения для малого и среднего бизнеса дополнят возможностью не наказывать за допущенные нарушения сразу. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, которого цитирует пресс-служба кабмина.

По словам главы правительства, с целью исключения возможных рисков, для налогоплательщиков, которые впервые допустят нарушение при выплате НДС в соответствии с новыми нормами, может быть установлен мораторий на привлечение к ответственности.

В первом чтении Госдума снизила по предложению Минфина этот порог с 60 до 10 миллионов рублей, но в рамках поправок ко второму власти решили учесть предложения экспертов, общественных организаций, парламентариев, представителей бизнеса. В частности, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин предлагал на первом этапе снизить его до 30 миллионов рублей.

Как объяснил 6 ноября Мишустин, с 2026 года порог составит 20 миллионов рублей, с 2027-го — 15 миллионов, а в 2028-м опустится до 10 миллионов.

Свежая Россия
