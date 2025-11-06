За нарушения после снижения порога уплаты НДС по «упрощенке» задумали наказывать не сразу

Инициированное властями увеличение относительно изначально запланированного срока снижения порога выручки для уплаты НДС по упрощенной системе налогообложения для малого и среднего бизнеса дополнят возможностью не наказывать за допущенные нарушения сразу. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, которого цитирует пресс-служба кабмина.
По словам главы правительства, с целью исключения возможных рисков, для налогоплательщиков, которые впервые допустят нарушение при выплате НДС в соответствии с новыми нормами, может быть установлен мораторий на привлечение к ответственности.
В первом чтении Госдума снизила по предложению Минфина этот порог с 60 до 10 миллионов рублей, но в рамках поправок ко второму власти решили учесть предложения экспертов, общественных организаций, парламентариев, представителей бизнеса. В частности, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин предлагал на первом этапе снизить его до 30 миллионов рублей.
Как объяснил 6 ноября Мишустин, с 2026 года порог составит 20 миллионов рублей, с 2027-го — 15 миллионов, а в 2028-м опустится до 10 миллионов.