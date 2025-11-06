В России предложили менять порог уплаты одного налога поэтапно

Мишустин: Власти предлагают менять пороги НДС для бизнеса поэтапно

Российские власти предлагают менять пороги уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) для малого и среднего бизнеса поэтапно. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, его цитирует ТАСС.

По словам главы кабмина, снижать порог доходов, при котором требуется уплата НДС бизнесом, собираются постепенно. В следующем году планку снизят до 20 миллионов рублей вместо 10, как планировалось ранее.

«Будут смягчены условия применения НДС малым и средним бизнесом с поэтапным изменением порогов его уплаты с 2026 года, соответственно, при доходах 20 миллионов рублей, с 2027 года — 15 миллионов рублей, с 2028 года — 10 миллионов рублей», — добавил Мишустин.

По словам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, основное влияние на инфляцию со стороны повышения НДС ожидается в конце этого года и начале следующего. Повышение налогов гораздо более предпочтительно, чем увеличение дефицита бюджета, — указала она. По словам Набиуллиной, краткосрочное влияние повышения налогов может быть проинфляционным, и этот эффект будет заметен уже в декабре 2025 и январе 2026 года.