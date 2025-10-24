Набиуллина высказалась о влиянии повышения НДС на инфляцию

Набиуллина: Повышение НДС скажется на инфляции в декабре-январе

Основное влияние на инфляцию со стороны повышения НДС (налога на добавленную стоимость) ожидается в конце текущего года и начале следующего. Такой прогноз сделала глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции регулятора, который принял решение снизить ключевую ставку до 16,5 процента годовых. Ее слова приводит «Интерфакс».

«Повышение налогов гораздо более предпочтительно, чем увеличение дефицита бюджета», — указала она. По словам Набиуллиной, краткосрочное влияние повышения налогов может быть проинфляционным. «Что касается влияния НДС, когда оно начнет перекладываться в цены и какой будет объем, это мы увидим в ближайшее время», — добавила глава регулятора. Она полагает, что эффект будет заметен уже в декабре 2025 и январе 2026 года.

Так Набиуллина высказалась о поправках в Налоговый кодекс. Среди прочего, там предусматривается, НДС повысится на два процентных пункта — с 20 до 22 процентов. В ЦБ считают, что повышение налога приведет к росту цен в России на 0,6-0,8 процентного пункта, но в дальнейшем станет дезинфляционным фактором.

Признав, что достичь четырехпроцентного уровня инфляции в следующем году теперь станет несколько сложнее, в ЦБ в то же время отметили, что «если бы тот же уровень бюджетных расходов финансировался за счет бюджетного дефицита, а не НДС и других налоговых мер, то для возвращения к низкой инфляции потребовалось бы дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики».