Карты Visa и Mastercard выведут из оборота в России из-за угрозы безопасности

В России собрались постепенно выводить из оборота банковские карты международных платежных систем (МПС). Речь идет о Visa и Mastercard. Эта процедура связана с истекшими в начале 2025 года сроками сертификатов безопасности. Точная дата полного вывода из оборота в стране вышеуказанных карт пока не называется. Участникам рынка необходимо прежде согласовать альтернативные варианты и отправить сформированные предложения на рассмотрение руководству Центробанка (ЦБ). Как отмечают в Национальной системе платежных карт (НСПК), это может произойти довольно скоро, так как проведение операций с участием карт Visa и Mastercard уже сейчас представляется небезопасным.

Постепенный вывод из оборота карт Visa и Mastercard связан с вопросами безопасности

Сертификаты безопасности абсолютно всех банковских карт Visa и Mastercard перестали действовать в России с 1 января 2025 года, отметил глава НСПК Дмитрий Дубынин. Пользоваться ими в сложившихся условиях довольно рискованно. Это обусловлено тем, что подошедшие к концу сроки сертификатов напрямую влияют на безопасность при проведении операций с участием карт МПС, пояснил он.

На этом фоне целесообразно начать их постепенно выводить из оборота, отметил Дубынин. Однако прежде необходимо сформировать «общее мнение рынка» по этому вопросу. Сначала нужно будет подыскать альтернативу Visa и Mastercard и прийти к консенсусу по поводу того, «какими могут быть сроки вывода из оборота карт», резюмировал Дубынин. Только после этого предложения можно будет направить на рассмотрение руководству Центробанка (ЦБ), констатировал он.

ЦБ пообещал установить «разумный» срок для замены Visa и Mastercard

В конце июля 2025 года российский регулятор пообещал установить «разумный» срок для замены карт международных платежных систем на внутреннем рынке. Срочно менять все карты Visa и Mastercard в стране не нужно, считают в ЦБ. Вместо этого в регуляторе предложили обдумать взвешенное решение по этому вопросу.

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

В качестве возможной замены пластику МПС в ЦБ назвали российские карты «Мир». Однако делать это нужно только «при желании клиента». Если тот отказывается заменять пластик, заставлять его не следует, отмечали в регуляторе. В конечном счете картам Visa и Mastercard все равно придется искать альтернативу, так как отечественные банки не могут бесконечно продлевать сроки их действия при истекших сертификатах безопасности.

ЦБ ограничит период действия карт с истекшим сроком годности

После ухода с российского рынка крупнейших международных платежных систем, отечественные финансовые организации продлили сроки использования действующих карт, но новые не выпускали. Карты МПС, выпущенные российскими банками после начала боевых действий на Украине, в итоге перестали работать за границей, но продолжили функционировать на внутреннем рынке.

Первые шаги по возвращению Visa и Mastercard в Россию возможны не раньше 2027 года Александр Вайс Эксперт по финансовой логистике и трансграничным расчетам

В начале июля 2025 года стало известно о решении ЦБ ограничить период действия подобного рода карт. Директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина объясняла планы регулятора в первую очередь необходимостью усиления борьбы с финансовыми мошенниками. Злоумышленники, отмечала она, нередко снимают деньги с просроченных карт. Новые ограничения закроют подобную лазейку для них, констатировала Бакина, подчеркнув, что российским банкам дадут достаточно времени для замены оставшихся карт с истекшими сроком годности.

Россиян призвали не ждать скорого возвращения Visa и Mastercard

В сложившихся условиях ожидать скорого возвращения ушедших из страны международных платежных систем не стоит, сходятся во мнении участники рынка. Первые подобные шаги могут быть предприняты Visa и Mastercard не раньше 2027 года, полагает эксперт по финансовой логистике и трансграничным расчетам Александр Вайс. Возвращение МПС в Россию, отмечает он, будет во многом зависеть от технической готовности банков и перспектив снятия санкционных ограничений с отечественной финансовой системы. Ни первого, ни тем более второго пока не наблюдается, подчеркнул аналитик. На возобновление же массового выпуска карт Visa и Mastercard при самом оптимистичном сценарии уйдет не меньше двух лет, считает эксперт.

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Возврата к прежним условиям функционирования на российском рынке у МПС не будет, полагает глава департамента платежных карт «Ингосстрах Банка» Сергей Плисканос. Возобновление бизнес-деятельности Visa и Mastercard, по его мнению, может произойти на новых технических и финансовых условиях. В случае возвращения в Россию им придется взаимодействовать с НСПК, на отечественные банки ляжет ответственность за выпуск и обслуживание карт. «Это будет самым быстрым решением с технологической точки зрения», — резюмировал Плисканос.