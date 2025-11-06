Президент Мексики приняла меры после домогательств в прямом эфире

Президент Мексики Шейнбаум выдвинула обвинения против домогавшегося ее мужчины

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум выдвинула обвинения против мужчины, который в пьяном состоянии домогался ее во время прямого эфира. Об этом сообщает CNN.

Политик назвала инцидент «нападением на всех женщин». «Я подала в суд, потому что это испытала на себе как женщина — как и все женщины в нашей стране. Никто не вправе нарушать наши границы», — заявила она.

Шейнбаум добавила, что это не первый случай, когда она столкнулась с домогательствами. На протяжении всей своей карьеры она открыто рассказывала о домогательствах, с которыми сталкивалась в прошлом.

Пьяный мужчина пристал к Клаудии Шейнбаум, когда она говорила с жителями столицы. Инцидент произошел в Мехико во время празднования Дня мертвых.

Видно, как нетвердо стоящий на ногах мужчина приблизился к главе государства сзади и попытался не только прикоснуться к ней, но и поцеловать. Он стал обнимать ее сзади и тянуться к груди. Шейнбаум, сохраняя невозмутимое выражение лица, мягко отвела его руки, после чего развернулась к нарушителю и произнесла: «Не волнуйтесь». После этого мужчину оттеснила охрана.