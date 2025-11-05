В Мексике пьяный мужчина попытался поцеловать президента Клаудию Шейнбаум

Пьяный мужчина пристал к президенту Мексики Клаудии Шейнбаум, когда она говорила с жителями столицы. Об этом сообщает Associated Press.

Инцидент произошел в Мехико во время празднования Дня мертвых. На видео, распространившемся в социальных сетях, видно, как нетвердо стоящий на ногах мужчина приблизился к главе государства сзади и попытался не только прикоснуться к ней, но и поцеловать. Он стал обнимать ее сзади тянуться к груди. Шейнбаум, сохраняя невозмутимое выражение лица, мягко отвела его руки, после чего развернулась к нарушителю и произнесла: «Не волнуйтесь». После этого мужчину оттеснила охрана.

Инцидент произошел на фоне обострившейся в стране проблемы политического насилия, после того как на западе страны был убит мэр одного из городов.

Ранее президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что ему передали подарок с отравленными сладостями. По словам политика, в сладостях обнаружили необычайно высокую концентрацию трех химических веществ.