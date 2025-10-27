Из жизни
16:06, 27 октября 2025Из жизни

Президент Эквадора заявил о попытке отравить его конфетами и вареньем

Президент Эквадора Нобоа заявил, что его пытались отравить шоколадными конфетами
Екатерина Лобанова
Екатерина Лобанова

Фото: Wagner Ara Jo / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что ему передали подарок с отравленными сладостями. Как сообщает CNN, это стало третьей попыткой покушения на него за месяц.

В четверг, 23 октября, Нобоа сообщил журналисту CNN Фернандо дель Ринкону, что неизвестные передали ему отравленные ядовитыми химикатами шоколадные конфеты и варенье. По словам президента, в сладостях обнаружили необычайно высокую концентрацию трех химических веществ, и такое совпадение нельзя объяснить ничем, кроме того, что их специально добавили в продукты.

Это произошло всего через несколько недель после того, как на кортеж президента напала толпа, вооруженная камнями. По словам министра энергетики Инес Мансано, позже на автомобиле обнаружили следы от пуль. За несколько дней до этого, как утверждает Нобоа, его машину забросали коктейлями Молотова и обстреляли самодельными ракетами.

Автор издания указывает, что существуют сомнения в реальности этих покушений: скептики предполагают, что Нобоа пытается отвлечь население, все более недовольное проводимой им политикой. Однако президент уверяет, что к произошедшим инцидентам стоит относиться серьезно.

У них были не просто палки и камни. Были самодельные ракеты, коктейли Молотова, снаряды, которые могли убить… Они бросали камни сверху, целились в лобовое стекло и капот. Если одна из этих самодельных ракет попадет в грудь или голову, это конец

Даниэль Нобоапрезидент Эквадора

Даниэлю Нобоа 37 лет, он вступил в должность президента Эквадора в ноябре 2023 года и стал самым молодым демократически избранным действующим государственным лидером в мире. Будучи наследником банановой бизнес-империи, политик считается одним из самых богатых людей страны. Одно из основных направлений его политики — жесткая борьба с наркоторговлей и связанной с ней преступностью.

