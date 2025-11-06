Пролетевший над Москвой метеорит сняли на видео

Опубликованы кадры с пролетевшим над Москвой метеоритом

В сети появились видео с метеоритом, пролетевшим над Москвой и Подмосковьем. Ролики опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На кадрах, снятых в Московском регионе, видно яркую вспышку в ночном небе. У объекта также заметен хвост, характерный для сгорающих в атмосфере космических тел.

Как пояснил изданию профессор Института космических исследований РАН Сергей Богачев, жители Москвы и области наблюдали болид размером с «шарик для пинг-понга», который сгорел примерно за три секунды. Он также напомнил, что метеорит, замеченный над регионом в октябре, горел в 12 раз дольше — 35 секунд. «Это, конечно, несравнимые явления. Скорее всего, это часть какого-то метеорного потока. Там среди пылинок попадаются чуть более крупные тела», — рассказал ученый.

Ранее научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров выразил мнение, что сгоревшее над Московским регионом тело связано с метеорным потоком Тауриды. Он подчеркнул, что подобных объектов в небе достаточно много.