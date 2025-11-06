Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:07, 6 ноября 2025Россия

Пролетевший над Москвой метеорит сняли на видео

Опубликованы кадры с пролетевшим над Москвой метеоритом
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В сети появились видео с метеоритом, пролетевшим над Москвой и Подмосковьем. Ролики опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На кадрах, снятых в Московском регионе, видно яркую вспышку в ночном небе. У объекта также заметен хвост, характерный для сгорающих в атмосфере космических тел.

Как пояснил изданию профессор Института космических исследований РАН Сергей Богачев, жители Москвы и области наблюдали болид размером с «шарик для пинг-понга», который сгорел примерно за три секунды. Он также напомнил, что метеорит, замеченный над регионом в октябре, горел в 12 раз дольше — 35 секунд. «Это, конечно, несравнимые явления. Скорее всего, это часть какого-то метеорного потока. Там среди пылинок попадаются чуть более крупные тела», — рассказал ученый.

Ранее научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров выразил мнение, что сгоревшее над Московским регионом тело связано с метеорным потоком Тауриды. Он подчеркнул, что подобных объектов в небе достаточно много.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В постсоветской стране отказались от дружбы с Россией и Белоруссией

    Россиян предупредили о надвигающемся на Вьетнам тайфуне

    На Украине решили временно не демонтировать памятник Пушкину

    Россиян научили выбирать надежную искусственную елку

    Кровавые свастики заинтересовали немецких полицейских

    Лукашенко призвал белорусов отказаться от Gucci и Versace

    Пилотируемый корабль Shenzhou-20 столкнулся с космическим мусором

    Число отравившихся роллами в российском городе выросло

    Врач оценил опасность популярного у детей «наркотического» ореха

    В США уволили рекордное количество работников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости