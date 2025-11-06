Объяснено появление еще одного неопознанного объекта в небе над Москвой

Ученый Назаров: Еще один болид над Москвой может быть связан с метеорным потоком

Неопознанное тело, которое вновь заметили жители Москвы и Московской области, было болидом, который может быть связан с метеорным потоком Тауриды. Об этом заявил научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров, пишет РЕН ТВ.

«Скорее всего, этот болид связан с метеорным потоком Тауриды, потому что он активен сейчас. Это остатки кометы Энке, и летят Тауриды с восточного направления — это созвездие Телец», — уточнил специалист.

По его словам, подобных космических объектов в небе достаточно много, однако вероятность увидеть пролет крупного тела над населенным пунктом и его съемка на камеру невелика.

Неопознанный объект в небе над Москвой заметили в ночь на четверг, 6 ноября. Сообщалось, что в небе мог сгореть яркий болид. На опубликованных в сети кадрах видна яркая вспышка и небесное тело, сгорающее в атмосфере.

До этого, 27 октября, жители Москвы и Московской области заметили в небе неопознанный объект, который оставлял на небе яркий огненный след, его сняли на видео. Неопознанный объект в небе видели жители Раменского, Красногорска, Фрязино, Люберец и других городов около шести часов утра. Ученый Сергей Богачев предполагал, что объект мог быть метеоритом.