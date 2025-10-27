Замеченный над Москвой яркий светящийся объект сняли на видео

Жители Москвы и Подмосковья заметили яркий огненный след в небе

Жители Москвы и Московской области заметили в небе неопознанный объект, который оставлял на небе яркий огненный след. Его кадры публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах виден неопознанный объект, который пролетает мимо жилых домов и оставляет яркий зеленоватый след в небе. Кадры, предварительно, сняты в районе Рублевского шоссе — на видеозаписи виден Чазовский дом, расположенный в районе Крылатское.

По данным Shot, неопознанный объект в небе видели жители Раменского, Красногорска, Фрязино, Люберец и других городов. Его заметили в небе в районе 6.30 по московскому времени.

Ранее в небе над Челябинской областью пролетел неопознанный объект. На кадрах видна световая точка, которая медленно двигается по небу и озаряет его светом. Яркое светящееся тело в небе над регионом имеет длинный хвост и начало в виде круга.