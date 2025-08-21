Россия
09:05, 21 августа 2025Россия

Яркий светящийся объект пролетел над российским регионом и попал на видео

Над Челябинской областью пролетел яркий светящийся объект, его сняли на видео
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В небе над Челябинской областью пролетел неопознанный объект. Его сняли на видео, которое публикует группа «STARVISOR | Патруль ночного неба» на странице во «ВКонтакте».

На кадрах видна световая точка, которая медленно двигается по небу и озаряет его светом. Яркое светящееся тело в небе над регионом имеет длинный хвост и начало в виде круга.

Вечером 20 августа с космодрома Байконур запустили спутник «Бион-М» №2. Внутри него находятся 75 мышей, около 1,5 тысячи мух дрозофил, растения и различные клеточные культуры и грибы. Согласно намеченному плану, спутник проведет на околоземной орбите месяц.

Ранее над Иркутской областью пролетел астероид, его сняли на видео. Небесное тело попало на камеры в деревне Куда и поселке Маркова, его также заметили в Иркутске, Улан-Удэ и на острове Ольхон.

