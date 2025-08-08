Россия
Астероид пролетел над российским регионом и попал на видео

Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Над Иркутской областью в ночь на пятницу, 8 августа, пролетел астероид. Его сняли на видео, которое публикует Telegram-канал Babr Mash.

На кадрах видно светящийся объект, который рассекает небо. До попадания в кадр в небе видна световая вспышка. Видеозаписи небесного тела попали на камеры в деревне Куда и поселке Маркова, его также заметили в Иркутске, Улан-Удэ и на острове Ольхон.

Астроном Сергей Язов в беседе с РИА Новости подтвердил, что над Иркутской областью пролетел астероид. Его величина, согласно его данным, составляла примерно 10 сантиметров. Жители наблюдали его несколько секунд, после чего астероид сгорел в атмосфере земли на высоте около 20-30 километров.

Ранее в Казани жители заметили в небе странный светящийся объект и сняли его на видео. Как объяснил астроном Юрий Нефедьев, жители города наблюдали небольшой болид.

