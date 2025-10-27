Появление неопознанного объекта над Москвой связали с возросшей космической активностью

Появление неопознанного объекта над Москвой объяснили космической активностью

Неопознанный объект, который заметили в небе жители Москвы и Подмосковья, появился из-за возросшей космической активности. Об этом сообщил научный сотрудник физико-астрономического отдела Государственного музея истории космонавтики имени К.Э. Циолковского Александр Алексеев, его цитирует ТАСС.

«Такие неожиданные явления в последнее время наблюдаются достаточно часто, по несколько раз в год. Это связано со значительно возросшей космической активностью в околоземном пространстве. Чаще всего такие события не угрожают жизни людей», — сказал специалист.

По его словам, судя по траектории движения объекта, жители Московского региона видели в небе космический мусор. Это мог быть вышедший из строя спутник или отработанная ступень ракеты, добавил он.

Ранее ученый Сергей Богачев заявил, что яркий светящийся объект, который увидели в небе жители Москвы и Подмосковья, предположительно, метеорит. Его размер мог быть около десяти сантиметров — такие тела способны оставлять заметные следы на небе.

Утром 27 октября жители Москвы и Московской области заметили в небе неопознанный объект, который оставлял на небе яркий огненный след, его сняли на видео. Неопознанный объект в небе видели жители Раменского, Красногорска, Фрязино, Люберец и других городов около шести часов утра.