Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:24, 27 октября 2025Россия

Появление неопознанного объекта над Москвой связали с возросшей космической активностью

Появление неопознанного объекта над Москвой объяснили космической активностью
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Неопознанный объект, который заметили в небе жители Москвы и Подмосковья, появился из-за возросшей космической активности. Об этом сообщил научный сотрудник физико-астрономического отдела Государственного музея истории космонавтики имени К.Э. Циолковского Александр Алексеев, его цитирует ТАСС.

«Такие неожиданные явления в последнее время наблюдаются достаточно часто, по несколько раз в год. Это связано со значительно возросшей космической активностью в околоземном пространстве. Чаще всего такие события не угрожают жизни людей», — сказал специалист.

По его словам, судя по траектории движения объекта, жители Московского региона видели в небе космический мусор. Это мог быть вышедший из строя спутник или отработанная ступень ракеты, добавил он.

Ранее ученый Сергей Богачев заявил, что яркий светящийся объект, который увидели в небе жители Москвы и Подмосковья, предположительно, метеорит. Его размер мог быть около десяти сантиметров — такие тела способны оставлять заметные следы на небе.

Утром 27 октября жители Москвы и Московской области заметили в небе неопознанный объект, который оставлял на небе яркий огненный след, его сняли на видео. Неопознанный объект в небе видели жители Раменского, Красногорска, Фрязино, Люберец и других городов около шести часов утра.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле прокомментировали слова Трампа об атомной подлодке у берегов России

    Популярная соцсеть представила новый инструмент развития авторов и объединения зрителей

    В России оценили будущее переговоров с США по Украине

    В России анонсировали жесткий ответ на удар ВСУ по дамбе Белгородского водохранилища

    Два дома напротив Кремля признали памятниками архитектуры

    Таинственные огни и поднимающиеся из глубины объекты. Американцев встревожили зафиксированные у побережья аномалии

    Россия подарила Киргизии растительное масло

    Российские войска вошли в еще один город у Красноармейска

    Появились данные о местонахождении заказчика похищений российских бизнесмена и футболиста

    Захарова оценила попытки Запада «порвать» российскую экономику

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости