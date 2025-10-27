Ученый объяснил появление яркого светящегося объекта в небе над Москвой

Ученый Богачев: Яркий светящийся объект в небе над Москвой мог быть метеоритом

Яркий светящийся объект, который увидели в небе жители Москвы и Подмосковья, мог быть метеоритом. Появление неопознанного объекта объяснил руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев, его цитирует РИА Новости.

«Это, скорее всего, метеорит размером сантиметров десять. (...) Часто люди удивляются и не верят, что камни 5-10 сантиметров создают такие сильные следы, но это действительно так», — сказал специалист.

Он добавил, что зеленый цвет, который был у объекта, создает никель. Яркое светящееся тело могло быть и космическим мусором, добавил Богачев.

Утром 27 октября жители Москвы и Московской области заметили в небе неопознанный объект, который оставлял на небе яркий огненный след, его сняли на видео. Неопознанный объект в небе видели жители Раменского, Красногорска, Фрязино, Люберец и других городов.