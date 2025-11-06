Путин прилетел в столицу российского региона

Президент России Путин прилетел в Самару

Президент России Владимир Путин прилетел в Самару. Об этом со ссылкой на своего корреспондента сообщает РИА Новости.

По данным агентства, глава государства планирует там выступить на форуме «Россия — спортивная держава» и провести заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта. Помимо того, в планах президента есть осмотр физкультурно-оздоровительного комплекса «Орбита», а также беседа со спортсменами.

Президент Путин в режиме видеоконференции примет участие в открытии новых спортивных объектов в стране.

До этого Путин посещал столицу Самарской области в начале сентября. Тогда он прибыл туда после участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) для того, чтобы провести совещание по двигателестроению.