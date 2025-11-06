Из жизни
02:03, 6 ноября 2025Из жизни

Рабочие нашли древний клад во время ремонта в храме

NDTV: В Индии рабочие нашли 103 древние золотые монеты во время ремонта храма
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Biswarup Ganguly / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В Индии рабочие из провинции Тамилнад нашли 103 золотые монеты во время ремонта древнего храма. Об этом сообщает NDTV.

Рабочие наткнулись на клад в храме Сиван недалеко от города Полур 3 ноября. Как рассказал начальник полиции Полура, 103 древние монеты были найдены в глиняном горшке.

Пока ученые не знают, когда именно монеты были отчеканены, однако представители властей заявили, что храм был построен во времена правления Раджираджи III в XIII веке. В те времена на территории современного штата Тамилнад существовало тамильское королевство Чола.

Клад передали представителям налоговой службы и Департамента индуистских религиозных и благотворительных фондов, которые проследят за его сохранностью и изучением.

Ранее сообщалось, что кладоискатель из Великобритании нашел крупнейший в истории Уэльса клад древнеримских монет. Мужчина так боялся за сохранность артефактов, что три дня спал с ними в машине.

