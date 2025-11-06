Рабочие нашли древний клад во время ремонта в храме

NDTV: В Индии рабочие нашли 103 древние золотые монеты во время ремонта храма

В Индии рабочие из провинции Тамилнад нашли 103 золотые монеты во время ремонта древнего храма. Об этом сообщает NDTV.

Рабочие наткнулись на клад в храме Сиван недалеко от города Полур 3 ноября. Как рассказал начальник полиции Полура, 103 древние монеты были найдены в глиняном горшке.

Пока ученые не знают, когда именно монеты были отчеканены, однако представители властей заявили, что храм был построен во времена правления Раджираджи III в XIII веке. В те времена на территории современного штата Тамилнад существовало тамильское королевство Чола.

Клад передали представителям налоговой службы и Департамента индуистских религиозных и благотворительных фондов, которые проследят за его сохранностью и изучением.

