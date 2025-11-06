Ценности
16:41, 6 ноября 2025

Роналду раскрыл секрет роскошного помолвочного кольца невесты

Роналду признался, что ответственно подошел к выбору кольца для Родригес
Мария Винар

Фото: @georginagio

Португальский футболист, нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду раскрыл секрет роскошного помолвочного кольца своей невесты, испанско-аргентинской модели Джорджины Родригес. На соответствующее интервью журналиста Пирса Моргана обратило внимание издание People.

«Ей было все равно, какое кольцо я выбрал», — заявил он и признался, что делал предложения со слезами на глазах.

В то же время спортсмен объяснил, что все же подошел к выбору украшения с большой ответственностью. «Она попросила меня подарить ей кольцо, потому что из мечтой было иметь в своей коллекции хороший камень. И вот я много работаю, очень много работаю и наконец нахожу то, что ей точно понравится», — рассказал он.

В августе стало известно, что помимо роскошного кольца, Роналду преподнес своей возлюбленной часы люксовых марок Patek Philippe и Audemars Piguet. Кроме того, футболист подарил ей вещи из ассортимента модных домов Dior и Louis Vuitton.

