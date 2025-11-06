Экономика
15:57, 6 ноября 2025Экономика

Россиян научили выбирать надежную искусственную елку

Роскачество: Правильно выбранная искусственная елка может прослужить 10 лет
Александра Качан (Редактор)

Фото: Freepik

Правильно выбранная искусственная елка может прослужить до десяти лет. О том, как подобрать главный новогодний декор, россиянам рассказали эксперты Роскачества, передает Life.ru.

По словам специалистов, при покупке необходимо тщательно проверить целостность конструкции. На ветках и стволе не должно быть трещин, а игольчатое покрытие должно быть надежно закреплено. «Рекомендуется провести рукой против "роста" хвои — интенсивное выпадение или деформация свидетельствуют о низком качестве», — отметили в Роскачестве.

Эксперты посоветовали отдавать предпочтение моделям с металлическим каркасом, который обеспечит устойчивость и долговечность. Кроме того, стоит обратить внимание на маркировку: на этикетке должны быть указаны полные данные производителя, дата выпуска, состав материалов и условия эксплуатации. Лучше не брать елку старше пяти лет.

Если в елку встроена гирлянда, на изделии должен присутствовать знак EAC, подтверждающий соответствие ТР ТС 004/2011. Также важно учесть степень защиты от влаги и пыли — IP (для улицы — не ниже IP44), длину шнура (не менее 1,5 метра до штепселя) и тип освещения (светодиодные гирлянды экономичнее и долговечнее). Присутствие небольшого запаха на новом дереве считается нормальным, однако если от елки исходит сильный химический запах, а хвоя ломается, теряет цвет или становится липкой, то декор изготовлен из некачественных материалов.

Эксперты добавили, что елку стоит хранить в прохладном, темном месте.

Ранее в центре Москвы установили большую искусственную елку к празднованию Нового года. Дерево появилось у главного входа в парк Горького в центре столицы.

