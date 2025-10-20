Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:44, 20 октября 2025Экономика

В центре Москвы установили новогоднюю елку

В Москве установили новогоднюю елку у Парка Горького
Александра Качан (Редактор)

Кадр: Telegram-канал «Москвач • Новости Москвы»

В центре Москвы установили большую искусственную елку к празднованию Нового года. Об этом стало известно РИА Новости.

Дерево появилось у главного входа в парк Горького в центре столицы. Судя по видео, которое опубликовало агентство, елку полностью собрали, но не успели украсить, за исключением серебристой звезды на верхушке.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин спрогнозировал, что метеорологическая зима придет в Москву нескоро. По его словам, в ближайшее время жителей столицы ожидает классическая осенняя погода без сильных холодов. Синоптик Евгений Тишковец также считает, что зима придет в Москву только в середине ноября.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Ереване убили чеченку, которая могла бежать за границу из-за домашнего насилия. Ее семья сделала заявление

    Уход Боярского со сцены прокомментировали в театре

    Де Голль раскритиковал позицию Франции по Украине

    Россияне пожаловались на сбой в работе Telegram

    На Западе испугались последствий аферы с российскими активами

    Две страны ЕС отказались участвовать в трибунале против России

    На Украине захотели лишить защиты русский и еще один язык

    На Западе признали свое поражение в украинском конфликте

    Россиян с фимозом призвали не ждать и не гадать

    Российский губернатор обратился к жителям на фоне опасности атаки БПЛА

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости