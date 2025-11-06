Экономика
08:08, 6 ноября 2025Экономика

Россиянам объяснили важность проверки пенсионных накоплений в ноябре

Юрист Виноградов: Ноябрь — наиболее удачный период для защиты пенсионных прав
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Ноябрь является наиболее удачным периодом для защиты пенсионных прав и проверки пенсионных накоплений. Об этом заявил доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. Его слова приводит RT.

Последний месяц осени, уточнил эксперт, обладает рядом практических преимуществ для решения вопросов, связанных с перерасчетом социальных выплат. В это время россиянам особенно важно получить и проанализировать актуальную выписку из индивидуального лицевого счета. Это можно сделать как через портал «Госуслуги», так и клиентскую службу Соцфонда, пояснил Виноградов.

Главным преимуществом проверки своих пенсионных накоплений в ноябре, отметил аналитик, является тот факт, что у гражданина остается достаточно времени для сбора недостающих документов и подачи всех необходимых заявлений. Кроме того, в этот период в отделениях Соцфонда традиционно наблюдается меньший клиентский ажиотаж, чем в декабре. Это позволяет ускорить процесс обработки документов. «В ноябре повышается вероятность того, что все необходимые корректировки будут внесены до конца календарного года», — резюмировал Виноградов.

Ранее в Соцфонде сообщили, что в следующем году разом забрать свои пенсионные накопления смогут свыше 700 тысяч россиян. Размер выплаты будет зависеть от суммы денег на специальном счете. Получить их смогут по заявлению мужчины с 60 лет, женщины — с 55. Средний размер выплат, уточнили в организации, составит 68 тысяч рублей.

