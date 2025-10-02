Названо число способных разом забрать пенсионные накопления россиян

Соцфонд: В 2026-м смогут разом забрать пенсионные накопления 700 тысяч россиян

В 2026 году смогут единоразово получить пенсионные накопления более 700 тысяч россиян. Такое число граждан со ссылкой на данные проекта бюджета Соцфонда назвала газета «Известия».

Забрать свои накопления разом смогут 706 тысяч человек. Размер выплаты будет зависеть от суммы денег на специальном счете, в среднем в следующем году она составит 68 тысяч рублей. Пенсионные накопления формировались из взносов работодателей с 2002 по 2013 годы — с 2014-го накопительную часть пенсии замораживают, компании не могут совершать взносы и платят лишь в систему страховых (обычных) пенсий.

Имеющиеся накопления инвестируются, поэтому суммы на счетах россиян растут. Получить их могут по заявлению мужчины с 60 лет, женщины — с 55, то есть раньше возраста выхода на пенсию (65 и 60 лет соответственно). Забрать средства могут те, у кого баланс на счете не превышает установленного лимита. В 2025-м он равен 412 тысяч рублей. В 2026-м — 440 тысяч, добавил старший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок.

Как заявила сенатор Наталия Косихина, граждане Российской Федерации могут выйти на пенсию на два года раньше. Досрочный выход на пенсию предусмотрен для тех россиян, которые не работают, но состоят на учете в службе занятости. Это возможно за два года до наступления пенсионного возраста в случае: увольнение в связи с ликвидацией организации или сокращением штата и невозможности трудоустройства через службу занятости и наличии требуемого количества пенсионных баллов и страхового стажа.