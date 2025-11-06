Силовые структуры
Россиянин купил красную икру и попал под следствие

На Камчатке задержали мужчину, скупавшего браконьерскую икру
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

На Камчатке задержали мужчину, скупавшего браконьерскую икру. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации»).

По данным следствия, задержанный в составе группы лиц организовал канал покупки, хранения и перепродажи красной икры. Товар приобретали у браконьеров без документов и маркировки. Таким образом, установить безопасность продукции не представлялось возможным. При обыске было изъято около 100 килограммов икры на сумму более 400 тысяч рублей.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Следователи устанавливают всех соучастников незаконного бизнеса и каналов сбыта.

Ранее сообщалось, что на видео попала операция по пресечению незаконного оборота табака на полмиллиарда рублей.

